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Эксперт рассказал о правилах выбора верхней одежды зимой

Эксперт Зубанова: синтетические пуховики имеют важный недостаток
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Если правильно подобрать верхнюю одежду, то она обеспечит комфорт и сохранит здоровье зимой. О том, что именно выбрать — пальто из сукна, пуховик, шубу, дубленку или куртку из натуральной кожи, — 4 января в интервью радио Sputnik рассказала заместитель руководителя Инновационного центра текстильной и легкой промышленности Валентина Зубанова.

Эксперт отметила, что в первую очередь при покупке зимней одежды следует обращать внимание на материал, из которого она сшита. К примеру, ткань для пальто бывает натуральная, из шерсти, смесовая (смешанная с синтетикой шерсть) или чистая синтетика. Специалист добавила, что именно шерсть является самым теплым и комфортным для носки материалом, однако он имеет свои недостатки. В частности, шерсть не прочна к истиранию.

«Рукава трутся о тело и могут возникать какие-то потертости, вплоть до дырок. Минус сукна еще и в том, что оно достаточно тяжелое, а когда идет мокрый снег, этот материал впитывает влагу, и его вес дополнительно увеличивается. Такое пальто — на любителя, и ходить в нем стоит только в мороз, когда нет осадков», — посоветовала Зубанова.

Она продолжила, что люди отдают предпочтение пуховикам, так как такой вид одежды находится в доступной ценовой категории и долговечен в носке, но и у пуховика есть свои минусы. Верхняя синтетическая ткань пуховика пропитывается специальными веществами, следовательно, устойчива к воде. Но если куртка не промокает, и у нее толстый внутренний слой утеплителя, то в случае перепада температур человеку в такой одежде будет некомфортно: в холоде будет тепло, а в помещении станет жарко и начнется потоотделение. Парам влаги некуда уходить, вследствие чего вода будет конденсироваться в капли и стекать по спине. А после при повторном выходе на улицу, скорее всего, произойдет переохлаждение организма. Из-за этого риск заболеть будет достаточно высоким, если человек не обладает достаточно крепким иммунитетом, предупредила эксперт.

Она отметила, что наилучшим вариантов для русской зимы являются изделия из натуральных кожи и меха.

«Куртки из натуральной кожи, дубленки, шубы из натурального меха имеют два минуса — это высокая цена и изрядный вес. Но тепловые свойства таких изделий уникальны. Мех и кожа дышат, человеку в них тепло, и при этом он не потеет при перепадах температур. То есть лучшие свойства у натуральных изделий. В них создаются самые комфортные условия для человека», — заключила Зубанова.

Шуба или пуховик: что лучше согреет зимой
Эксперты рассказали, какую верхнюю одежду не стоит носить в холода

21 декабря главный врач «Инвитро-Юг» Светлана Ворожбит рассказала о важности многослойной одежды зимой для поддержания нормальной температуры тела. При этом резкий перепад температур также чреват последствиями, отметила она.

19 декабря педиатр рассказала, как уберечь ребенка от переохлаждения. Среди наиболее распространенных ошибок, которые допускают родители, собирая малыша на улицу, врач назвала следующие: ребенка кутают, вследствие чего он потеет, а после наступает переохлаждение; надевают одежду не по размеру — тесную или, наоборот, свободную; не учитывают погодные условия и другие.

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