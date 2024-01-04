С момента прибытия на Украину американских танков Abrams нигде не наблюдается. Об этом 3 января написал журнал Forbes.

«Прошло два месяца с тех пор, как бывшие американские танки M-1 прибыли на Украину. И два месяца с тех пор, как мы видели какие-либо доказательства существования танков», — говорится в сообщении издания.

Как указал журнал, в настоящий момент неясно, что Украина с ними делает и какой бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) их передали.

Авторы статьи отметили, что Киев должен заняться усилением брони этих танков для противостояния атакам российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее, 9 декабря, военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин сказал, что американские танки Abrams так и не оказались на передовой в зоне проведения специальной военной операции (СВО), хотя ранее были переданы ВСУ. Отмечается, что США специально держат Abrams вдали от линии фронта для сохранения престижа своего военно-промышленного комплекса (ВПК).

8 декабря в США обеспокоились целесообразностью поставок на Украину военной техники из-за ее уничтожения и захвата российскими военными. Отмечается, что в зоне боевых действий Вооруженные силы (ВС) России успешно уничтожают западную военную технику, в Вашингтоне призвали Киев держать поставляемые на Украину американские танки M1 Abrams подальше от линии фронта.

Интернет-издание Asia Times 9 октября написало, что ВС США могут отказаться от танков M1 Abrams из-за плохой живучести техники, проявившейся в конфликте на Украине. Отмечалось, что исследование армии США рекомендовало постепенно отказаться от этого танка в пользу более легких, меньших по размеру беспилотных машин.

Тогда же российский военнослужащий с позывным Жук рассказал «Известиям», что у российских танков есть несколько преимуществ перед Abrams. По его словам, как минимум американские бронемашины тяжелее, длиннее и выше в сравнении с российскими, что позволяет наносить им максимальный урон.

До этого, 26 сентября, экс-разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер отметил, что поставка Abrams Киеву дает Москве возможность показать всему миру, как горят американские бронемашины.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.