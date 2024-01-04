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Во Франции заявили о разрушении экономики из-за санкций против алмазов из РФ

Дюпон-Эньян: санкции против российских алмазов разрушают западные экономики
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба «Алроса»
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Западные страны разрушают свои экономики, вводя антироссийские санкции. Об этом 2 января заявил депутат французского парламента, лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

«В промежутке между отрицанием и безумием ЕС и G7 принимают решение о 12-м пакете санкций, на этот раз против российских алмазов. Мы разрушаем наши экономики, чтобы финансировать бесконечный конфликт», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

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Между тем 3 января в силу вступили санкции Евросоюза против российской алмазодобывающей компании «Алроса» и ее руководства.

19 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что 12-й пакет санкций против России является санкционным безумием. Говоря о санкциях, введенных ЕС против российских алмазов, он подчеркнул, что Россия будет обходить их.

В свою очередь, министр финансов РФ и глава наблюдательного совета «Алросы» Антон Силуанов заявил, что российские алмазодобытчики, столкнувшись с санкциями со стороны стран G7, перенаправят свою продукцию на другие рынки. В официальном ответе Еврокомиссии на запрос «Известий» отмечалось, что на личное использование бриллиантов граждан РФ санкции не распространяются. Их при въезде россиян в страны Евросоюза конфисковывать не планируют.

Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций 18 декабря. Рестрикции подразумевают новые экспортные ограничения против РФ на продукцию и технологии двойного назначения, а также запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России. Запрет распространяется на алмазы, которые происходят и экспортируются из РФ или следуют транзитом через страну, а также российские алмазы, которые обрабатываются в третьих странах.

Западные страны усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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