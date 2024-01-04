Кинолог дал советы по воспитанию собак для нейтрального отношения к гостям

Традиционные для новогодних и других праздников походы в гости могут быть источником стресса для собак, поэтому их нужно заранее готовить к спокойной реакции на встречи с незнакомыми людьми. Об этом 4 января рассказал «РИА Новости» президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«На новогодних каникулах мы все с удовольствием ходим в гости и принимаем друзей у себя. Но, если в доме живет собака, важно учитывать и ее интересы. Не допускайте активной реакции питомца на незнакомых людей, обращайте внимание, если гости вызывают панику и серьезный стресс у любимца», — сказал Голубев.

Он добавил, что при дрессировке собак не нужно, чтобы она считала гостей членами семьи, достаточно будет нейтрального поведения питомца для комфортного времяпровождения.

Кинолог отметил, что часто реакция собаки на гостей может быть бурной: в частности, она может писаться от радости и большого количества эмоций или испугаться и спрятаться, защищаясь лаем.

Также, по мнению специалиста, чтобы поведение животного было нейтральным, необходимо, во-первых, не поощрять бурную реакцию питомца. Например, нужно предупредить гостей, чтобы они не позволяли собаке прыгать на себя, не начинали разговаривать с ней возбужденным тоном, гладить ее или похлопывать по спине. На возбуждение питомца нужно не обращать внимания, пока собака не успокоится.

«Не помешает заранее обучить питомца командам «сидеть» или «лежать». Как только в дом зайдут незнакомые люди, подайте собаке фиксирующую команду, например «сидеть». Обязательно поощряйте собаку за спокойное поведение. Постепенно питомец привыкнет встречать гостей именно таким образом, без чрезмерного возбуждения», — добавил Голубев.

Кроме того, если собака пугается новых людей, стоит учитывать ее интересы и разрешать ей уходить в укромное место, подчеркнул кинолог. По его словам, гостям необходимо объяснить, что общаться с собакой можно только тогда, когда она сама проявит к ним интерес.

Президент РКФ добавил, что даже в праздничные дни нельзя забывать об установленных правилах. Например, если в обычные дни собаке было запрещено заходить на кухню, есть со стола, забираться на диван, то делать исключение в праздники запрещено. Этим же правилам в отношении питомца нужно следовать и гостям.

Помимо этого стоит оградить собаку от контактов с выпившими людьми. Многие питомцы сами этого избегают, поскольку им может не нравиться запах алкоголя, а человек в состоянии опьянения казаться более пугающим. Такой гость непредсказуем для животного: у него раскоординированные и резкие движения, другой тембр голоса, а иногда он может просто не контролировать свои действия и случайно причинить боль собаке, предупредил Голубев.

24 декабря Голубев также рассказал, что даже самые тренированные и смелые собаки могут убежать из-за страха салютов, запускаемых людьми. Он уточнил, что собаки имеют очень чувствительные барабанные перепонки, поэтому громкие хлопки салютов могут оказать негативное влияние на домашнего питомца.

Голубев дополнил, что перед выходом на прогулку с собакой хозяин должен не забыть одеть на питомца адресник. По словам кинолога, при его наличии будет проще найти собаку, если она внезапно убежит от пугающих ее звуков фейерверка.