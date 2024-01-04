Адвокат рассказал о подвохах при покупке слишком дешевой квартиры

Адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Кирилл Данилов 4 января рассказал о признаках рискованной сделки при покупке квартиры.

В беседе с агентством «Прайм» он отметил, что в первую очередь следует обратить внимание на дисконт, так как цена ниже чем на 15% по сравнению с рыночной стоимостью свидетельствует о проблемах с квартирой. По его словам, либо у объекта есть изъяны, на ликвидацию которых понадобятся дополнительные вложения, либо пользоваться жильем вовсе не получится.

Как указал Данилов, еще одним признаком являются зарегистрированные обременения. Так как переход права собственности на квартиру не отменит право залога, а значит, в случае неисполнения обязательств перед залогодержателем на квартиру может быть обращено взыскание. Для проверки обременений и прав третьих лиц перед сделкой адвокат посоветовал изучить выписку из ЕГРН.

Также покупателю стоит запросить через продавца архивную выписку из домовой книги и уточнить вопрос о зарегистрированных лицах во время приватизации. В некоторых ситуациях даже выписка несовершеннолетнего до приватизации не отменяет его права впоследствии оспорить сделку, уточнил специалист.

Среди других факторов риска Данилов перечислил нахождение квартиры в собственности продавца менее трех лет, нахождение продавца в браке на момент приобретения им квартиры и отсутствие решения о разделе совместно нажитого имущества после расторжения брака и приобретение продавцом квартиры на средства материнского капитала.

Кроме того, адвокат рекомендовал обратить внимание на продавца недвижимости. По его словам, наличие высокой долговой нагрузки и большого количества исполнительных производств, например, может быть субъективным признаком банкротства, при котором сделку с квартирой признают недействительной. Также сделка в последующем может быть признана недействительной, если есть наличие решения суда о признании продавца недееспособным либо ограниченно дееспособным. Кроме того, подозрительным является участие продавца в сделке через представителя по доверенности. К моменту заключения сделки ее могут отменить, тогда купля-продажа окажется недействительной.

Ранее, 29 декабря, директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев в беседе с «Известиями» назвал главные риски покупки жилья в 2024 году. По его словам, самым главным риском является лишение права на получение льготной ипотеки. Вторым риском Зайцев назвал неправильную оценку долговой нагрузки и непродуманную на этапе оформления кредита стратегию его будущего погашения. Также эксперт считает рискованным покупку недвижимости на эмоциях.