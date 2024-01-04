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Диетолог рассказал о способе снизить вес в новогодние праздники

Диетолог Гинзбург рассказал, как снизить вес в новогодние праздники
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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Врач-диетолог Михаил Гинзбург 4 января рассказал, как не только не набрать вес в новогодние праздники, но и похудеть.

В интервью радио Sputnik он объяснил, что для снижения веса нужны двигательная активность и правильный выбор пищи.

По словам Гинзбурга, стоит включить в рацион больше овощей, фруктов, зелени, круп, рыбы, грубого хлеба, молочных и кисломолочных продуктов. Такая еда не очень калорийна, но при этом она достаточно сытная.

«В сочетании с двигательной активностью она обеспечивает то, что мы начинаем тратить энергии больше, чем потребляем, и вес потихонечку снижается. За длинные выходные можно сбросить 1,5–2 кг», — считает диетолог.

Как отметил врач, этот подход является более эффективным, нежели жесткая диета или посещение бани после новогодних застолий. Гинзбург указал, что в период выходных люди «отпускают вожжи», полагая, что они за себя возьмутся после праздников. Однако, как правило, так не выходит, поскольку выйти из «малоподвижного обжорного стереотипа» трудно. Даже если сбросить вес удастся, всё равно гонять его туда-сюда вредно для организма. Жесткие диеты дают временный эффект, и после них питание становится избыточным, и вес растет достаточно быстро, предупредил диетолог.

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Ранее, 31 декабря, врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалёва рассказала, что блюда, которые содержат много жира, сахара и соли, являются самыми вредными на новогоднем столе. К ним относятся мясная нарезка, салаты и жареная курица.

27 декабря врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова рассказала «Известиям», как помочь своему желудку в новогодние праздники. Она посоветовала рассчитать закуски поштучно и небольшого объема, чтобы, после того как каждый из гостей попробовал блюдо, оно сразу закончилось. Таким образом можно будет избежать переедания и последующих проблем с пищеварением.

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