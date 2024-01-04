Политолог Дацюк объяснил созданный Зеленским раскол в украинском обществе

Президент Украины Владимир Зеленский потерял поддержку большинства, появилось много тех, кто ему не доверяет. Поэтому возникает вопрос: пытаться удержать некую целостность или сделать ставку на более активный электорат, заявил украинский философ и политолог Сергей Дацюк в эфире YouTube-каналу «Дикий live» 2 января.

Ведущий указал на то, что обозначенный политологом выбор приведет к серьезному противостоянию внутри страны, с чем Дацюк согласился, указав на то, как важно определиться, чего хочет украинский народ — единства или солидарности. Солидарность, по его словам, добровольное явление, а единство всегда принудительно.

«В своем недавнем интервью Зеленский дал понять, что очень злится не на успехи своих врагов и даже не из-за отсутствия успехов на поле боя. Зеленский якобы раздражен нестабильностью союзников, но в основном он ставит ударение на отстраненности части украинцев к самому процессу», — сказал Дацюк.

На вопрос ведущего, что же делать при таком поведении общества, политолог воскликнул, что Зеленский же сам всё это и сделал. Он не строит солидарную экономику и не задумывается, как ее построить — не удивительно, что украинцы как-то не так себя ведут.

«Люди не отстранены, когда их считают тылом, когда на них строят всю экономику. А когда у нас тыл — Запад, так чего же удивляться, что люди у вас не тыл?! Он же сам выстраивал этот раскол — есть фронт, есть тыл. Между ними раскол, на котором и процветают коррупция и воровство. Нормальное клановое общество, разделенное и расколотое», — объяснил Дацюк.

3 января итальянская газета Corriere della Sera написала о том, что украинское население теряет веру в президента страны Владимира Зеленского из-за неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинцы устали от конфликта, а рейтинг Зеленского, согласно опросу киевского Международного института социологии, упал до 60%, хотя в начале спецоперации составлял 98%. Причиной этого является растущий пессимизм населения.

Ранее, 1 января, Зеленский предложил украинцам определиться — выступить за проведение президентских выборов в стране или снова вести контрнаступление на поле боя. Об этом он заявил в интервью журналу The Economist.

22 декабря газета IL Fatto Quotidiano писала, что Залужный мог бы обойти нынешнего украинского лидера на выборах. Издание отметило, что любое решение главкома ВСУ раздражает Зеленского, однако отстранить его от командования президент не может, поскольку в таком случае Залужный будет «практически непобедим».

До этого, 6 декабря, американский политолог Джон Вароли поделился с «Известиями», что руководство США устало от президента Зеленского, который проиграл в конфликте с Россией, поэтому Вашингтон скоро избавится от него и забудет об этом конфликте уже к президентским выборам в стране.

28 августа Зеленский сообщил, что готов баллотироваться на второй срок, если на Украине в 2024 году всё-таки пройдут выборы.

Зеленский был избран на пост главы государства весной 2019 года. На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения. При нем проведение выборов президента запрещено, однако если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, то выборы возможны.