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Politico узнала о выводе части сил ЦАХАЛ из Газы по просьбе США

Politico: Израиль послушался США и выводит часть сил из сектора Газа
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Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
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Американская администрация воспринимает вывод части сил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из сектора Газа как знак того, что израильская сторона прислушивается к советам Белого дома и начинает проводить операции меньшей интенсивности. Об этом 3 января написала газета Politico со ссылкой на источники среди американских чиновников.

Отмечается, что официальные лица США «вздыхают с облегчением».

Как указали чиновники, Вашингтон рассматривает действия Израиля как сигнал об отходе от масштабных бомбардировок и переходе к более высокоточным ударам.

При этом в США выразили недовольство ростом жертв среди мирных палестинцев.

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Ранее, 31 декабря, ЦАХАЛ объявила о приостановке боевых действий в одном из районов города Рафах у границы с Египтом.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 30 декабря заявил, что военные действия ЦАХАЛ против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа могут продлиться еще несколько месяцев. Он подчеркнул, что военная кампания будет продолжаться, пока все цели Израиля не будут достигнуты, среди них — возвращение всех заложников.

24 декабря глава отдела национальных связей ХАМАС за рубежом Али Барака сказал, что палестинское движение отвергает любое предложение о перемирии на одну или две недели до тех пор, пока не будет прекращения огня со стороны Израиля и обмена пленных на палестинских заключенных на условиях ХАМАС.

В этот же день Нетаньяху заявил об углублении операций в секторе Газа. По его словам, это единственный способ вернуть похищенных израильтян, а также уничтожить палестинское движение и получить гарантии, что Газа больше не будет угрозой для Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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