Al Jadeed сообщил о погибших в обстрелянном Израилем ливанском Эн-Накуре

Четыре человека погибли при атаке Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на ливанский город Эн-Накура, сообщил 4 января телеканал Al Jadeed.

«Четверо погибших, в том числе представитель «Хезболлы» в Эн-Накуре. Мирные жители ранены в результате атаки израильского врага на дом в вышеназванном городе», — сообщил корреспондент телеканала.

Ранее в ночь на 4 января ЦАХАЛ заявила об ударах по военным целям шиитской организации «Хезболла» на территории Ливана. Сообщалось, что поражение было нанесено по отряду террористов, обнаруженному в Яруне в Ливане.

2 января в южном пригороде Бейрута, который контролирует ливанское шиитское движение «Хезболла», прогремел взрыв. По данным ливанского агентства NNA, причиной взрыва стала атака израильского беспилотника на офис ХАМАС в районе Аль-Мушаррафия. В результате погибли шесть человек.

Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати призвал подать жалобу в Совет Безопасности ООН. По его словам, Израиль нарушил суверенитет страны, когда подорвал офис палестинского движения ХАМАС.

27 декабря начальник генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявил, что силы израильской армии, расположенные на границе с Ливаном, находятся в состоянии высокой боевой готовности. При этом 9 декабря глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби заявил, что Тель-Авив намерен принять меры по вытеснению ливанского движения «Хезболла» от своей границы на севере страны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 2 декабря заявил, что эскалация со стороны шиитского движения «Хезболла» может привести к уничтожению Ливана.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.