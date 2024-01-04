Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –22 градусов в Москве 4 января

Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, гололедица и до –22 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в четверг, 4 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне –22…–20 градусов, ночью ожидается понижение температуры до –23.

В Московской области днем прогнозируют от –25 до –20 градусов, ночью похолодает до –26.

Ожидается восточный и северо-восточный ветер со скоростью 4–10 м/c.

Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.

3 января синоптики Гидрометцентра РФ продлили действие «оранжевого» уровня погодной опасности в Москве и Московской области в связи с сильными морозами.

Кроме того, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что ночь на среду, 3 января, стала самой холодной с начала зимы в столице.

До этого, 31 декабря, департамент транспорта столицы сообщил, что москвичам следует быть аккуратнее на улицах в связи с предстоящей аномально холодной погодой.

Ранее, 28 декабря, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что температура воздуха в столице и области может понизиться до –20 градусов.