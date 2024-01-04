Расчет гаубицы Д-30 уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Военнослужащие расчета 122-миллиметровой буксируемой гаубицы Д-30 уничтожили наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра. Об этом 4 января сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что боевая работа велась 122-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами по выявленной разведчиками цели на дальности около 8 км. В результате артиллерийского удара противник потерял свыше 15 военнослужащих, занимавшихся оборудованием нового наблюдательного пункта.

Как указали в Минобороны, высокая точность орудия позволяет наносить огневое поражение по одиночным объектам противника, практически с первого выстрела уничтожать обнаруженную вражескую технику и эффективно разбивать укрепления украинских националистов. После поражения целей артиллеристы маскируют орудия и укрываются в блиндажах.

Расчеты гаубиц Д-30 группировки войск «Днепр» регулярно выполняют огневое прикрытие действий штурмовых подразделений, уничтожая плановые и внеплановые цели на дистанции свыше 15 км, добавили в военном ведомстве.

Накануне сообщалось, что расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные укрепрайоны, боевую технику и живую силу ВСУ на купянском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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