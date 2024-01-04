Ушел из жизни автор и худрук команд КВН Станислав Агафонов

Автор и художественный руководитель команд КВН, финалист телешоу «Comedy Баттл» Станислав Агафонов скончался в 40 лет. Об этом 3 января сообщил народный артист России и директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.

«Умер Станислав Агафонов. Один из самых титулованных авторов и художественных руководителей сразу нескольких команд КВН, в том числе [команды] «Сборная Большого Московского цирка», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.

Запашный добавил, что Агафонов всегда был приятным коллегой. Причину смерти и обстоятельства он не уточнил.

Станислав Агафонов родился в городе Братск 1 марта 1983 года. В составе команды «Байкал» принимал участие в Высшей лиге КВН. Затем в 2018 году стал чемпионом Высшей лиги КВН с командой «Раисы», где он являлся художественным руководителем.