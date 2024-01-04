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Боррель обсудил с главой МИД Польши поставки Киеву ракет большой дальности

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Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Embassy Kyiv Ukraine
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Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель 3 января обсудил с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским необходимость активизации военной помощи Украине, в том числе за счет поставок ракет.

«Мы согласились с необходимостью усилить нашу военную поддержку Украины, в том числе с помощью ракет большой дальности и зенитных ракет», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

Как указал Боррель, стороны также обсудили усиление мер борьбы с обходом антироссийских санкций. Он утверждал, что «значительно возросший европейский экспорт» в третьи страны якобы может быть реэкспортирован в Россию.

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Ранее в этот день Сикорский заявил, что Запад должен предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия, которые позволят Киеву уничтожать объекты на территории РФ. В свою очередь, комментируя это заявление, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что возможная поставка ракет дальнего радиуса действия будет направлена против его же страны.

Также глава комитета бундестага (парламента) Германии по делам Европы Антон Хофрайтер и представитель Христианско-демократического союза по вопросам внешней политики Норберт Рёттген заявил, что Украине необходимо поставить крылатые ракеты Taurus. По его словам, Берлин уже многое сделал для Киева в сфере противовоздушной обороны, однако необходимо гораздо больше.

2 января посол США на Украине Бриджит Бринк заявила, что Вашингтон разрешил командованию Вооруженных сил Украины (ВСУ) самостоятельно определять дальность нанесения ударов с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. При этом в настоящее время не поступало никакой информации о том, что Украине передадут снаряды для HIMARS, способные пролететь более 160 км. В качестве примера приводятся более дальнобойные версии ракет ATACMS.

В тот же день лава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман обратилась к германским властям с призывом как можно быстрее передать Киеву крылатые ракеты Taurus. Она отметила, что в противном случае заявления о долгосрочной поддержке Украины будут всего лишь пустыми словами. С аналогичным требованием выступила и эксперт фракции «Союз-90» / «Зеленые» по вопросам политики безопасности Сара Нанни.

При этом полковник службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что Россия якобы создает над Украиной мощную спутниковую группировку, которая в дальнейшем позволит перехватывать все западные ракетные комплексы ВСУ. По его словам, с помощью аппаратов, фиксирующих ракетные запуски российская армия сможет с высокой эффективностью перехватывать ракеты HIMARS, ATACMS и Taurus.

12 декабря газета Politico написала, что президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США попросил передать Киеву ракеты ATACMS большей дальности. Уточняется, что дальность ракет ATACMS в зависимости от модификации составляет 165 и 300 км.

18 октября президент РФ Владимир Путин, поставки ATACMS Украине создают дополнительную угрозу, но Россия сможет отразить подобные атаки.

До этого, 17 октября, Белый дом сообщил, что американская сторона осуществила передачу Украине ракет ATACMS с дальностью 165 км. Также в этот день сообщалось, что Пентагон не смог подтвердить дальнейшие поставки ATACMS Киеву.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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