В Индии заявили об отсутствии проблем с оплатой российской нефти

Проблем с оплатой российской нефти у Индии нет, закупки продолжаются, несмотря на сокращение поставок нефти из-за «непривлекательных цен». Об этом 3 января на пресс-конференци заявил министр нефти и природного газа в правительстве республики Хардип Сингх Пури.

«Проблем с оплатой нет... Это чистая функция цены, по которой наши нефтеперерабатывающие заводы будут покупать», — процитировало его слова издание Business Standard.

Пури подчеркнул, что индийское руководство требует только одного — возможность для индийского потребителя «получать энергию по самой экономичной цене, без перебоев», он также добавил, что в среднем Индия покупает 1,5 млн баррелей российской нефти в день.

По его словам, нефтяные компании пока не жаловались ему на какие-либо проблемы с расчетами за импорт нефти.

В свою очередь, 27 декабря, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что процент поставок нефти и нефтепродуктов в Индию растет. Он отметил, что за два года общая доля поставок в Индию составила около 40%.

21 декабря группа конгрессменов США предложила администрации президента США Джо Байдена отказаться от ценовых ограничений в отношении российской нефти, поскольку от них нет никакого эффекта, и вместо этого ужесточить санкции против энергетической сферы РФ.

13 ноября доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт аналитического центра «ИнфоТЭК» Валерий Андрианов выразил мнение, что стоимость нефти может вернуться на траекторию уверенного роста, связанного с сокращением предложения со стороны ОПЕК+ и расширением мирового спроса.

Ранее, в конце октября, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт аналитического центра «ИнфоТЭК» Валерий Андрианов рассказал «Известиям», что в случае включения в конфликт Израиля и ХАМАС приграничных Сирии, Ливана или Египта уже в ноябре стоимость нефти может подняться до уровня $120 за баррель. При этом если эскалация конфликта дойдет до уровня участия в нем Ирана, то это приведет к рискам для сохранения возможности транспортировки нефти в Ормузском проливе и подорожанию сырья к уровню $150 за бочку. По его мнению, такие сценарии возможны в случае начала ЦАХАЛ полномасштабной операции по захвату сектора Газа.