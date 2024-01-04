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Экс-депутат рады заявил о попадании ракеты в мастерскую БПЛА

Экс-депутат рады: ракета поразила мастерскую, где разрабатывают беспилотники
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Ракета попала в здание мастерской на Украине, где разрабатывают и модернизируют беспилотники. Об этом 3 января сообщил бывший депутат рады, ныне военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Луценко.

«В здание нашей мастерской, где работают наши специалисты (разработка новых решений в сфере БПЛА, улучшение и модернизация, ремонт и т.д.), прилетела ракета», — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Как отметил Луценко, инцидент произошел накануне. В настоящий момент уточняется объем материального ущерба.

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Ранее в этот день глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что совет Украина – НАТО проведет чрезвычайное заседание по запросу украинской стороны из-за обстрелов.

2 января Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Целями стали объекты, выполняющие заказы по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), ремонту вооружения и военной техники в Киеве и его пригородах, а также места хранения боеприпасов и авиационных средств поражения.

Тогда же обозреватель Myśl Polska Кшиштоф Подгурский написал, что российская армия нанесла удар по продвинутой военной инфраструктуре Украины. По его словам, западные системы противовоздушной обороны (ПВО), поставленные Киеву, оказались бессильны против российских ракет, которые проломили «зонтик» ПВО.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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