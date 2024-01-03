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Путин снял ограничения с международных акционеров «Полюса» и «ФосАгро»
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Путин снял ограничения с международных акционеров «Полюса» и «ФосАгро»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин определил перечень международных компаний, с которых снимаются ограничения в связи с их редомициляцией на территории России. Соответствующая информация следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что под снятие ограничений попали три юридических лица, зарегистрировавшихся на территории России: МКАО «Вандл холдингс лимитед» (с регистрацией в Приморском крае), МКООО «Адорабелла» (Калининградская область) и МКООО «Хлодвиг энтерпрайзес» (Калининградская область).

«Вандл холдинг лимитед» является акционером «Полюс», занимающегося добычей золота, с долей 46,35%. В марте 2022 года компания редомицилировалась на остров Русский в Приморском крае, а до этого была зарегистрирована на Кипре.

В свою очередь, компании «Адорабелла» и «Хлодвиг энтерпрайзес» редомицилировались из Швейцарии в Калининградскую область в апреле 2022 года. Суммарно обе компании владеют 43,6% в производителе удобрений «ФосАгро». До перерегистрации через них до весны 2022 года основным пакетом «ФосАгро» владела семья Гурьевых. В ноябре 2022 года обе компании попали в санкционный список американского минфина.

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Ранее, 18 декабря, заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов сказал, что российский рынок очень важен для иностранных компаний.

17 декабря газета The New York Times, ссылаясь на проведенный финансовый анализ, сообщила, что покинувшие российский рынок иностранные компании потеряли более $103 млрд. При этом издание отметило, что большинство зарубежных организаций продолжают работать в России, не желая терять вложенные за десятилетия средства.

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