США усомнились в возможности Израиля полностью ликвидировать ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вряд ли полностью ликвидирует палестинское движение ХАМАС, однако может устранить угрозу с его стороны. Такое мнение в среду, 3 января, выразил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Можно ли уничтожить идеологию? Нет. Можно ли уничтожить движение? Вероятно, нет. Но возможно ли устранить угрозу, которую ХАМАС представляет для израильского народа? Абсолютно», — сказал он журналистам на брифинге.

Кирби счел, что израильская сторона вполне сможет добиться поставленной цели в рамках военных действий.

Ранее, 1 января, высокопоставленный чиновник США сообщил, что решение Израиля о выводе бригад резервистов из сектора Газа свидетельствует о постепенном снижении интенсивности боев в анклаве.

В этот же день официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что две бригады резервистов будут выведены из сектора Газа на текущей неделе.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху 24 декабря заявил об углублении операций в секторе Газа. По мнению политика, это единственный способ вернуть похищенных израильтян, а также уничтожить палестинское движение ХАМАС и получить гарантии, что Газа больше не будет угрозой для Израиля.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары, а позже объявила о начале операции «Железные мечи» и блокаде анклава.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.