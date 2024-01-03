Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин снял ограничения с международных акционеров «Полюса» и «ФосАгро»
Мир
Генсек ООН Гутерриш решительно осудил теракт в Иране
Общество
Общая площадь повреждений в Белгороде составила 3,5 тыс. кв. м
Мир
Авиация коалиции во главе с США восемь раз нарушила воздушное пространство Сирии в Эт-Танфе
Мир
Боррель осудил призыв властей Израиля разработать план переселения жителей Газы
Мир
В Латвии задержали россиянина по подозрению в шпионаже
Мир
В Иране пообещали жесткий ответ за теракт в Кермане
Мир
Полиция Праги сообщила о мужчине с воспламеняющейся жидкостью у дипмиссии РФ
Армия
МО РФ вернуло из украинского плена 248 военнослужащих
Мир
Глава МИД Турции назвал лицемерием позиции Запада по Газе и Украине
Мир
Захарова назвала позицию МИД Франции по атаке Белгорода беззаконием
Мир
Более 100 человек погибло при теракте в иранском Кермане. Главное
Происшествия
Порядка 600 человек эвакуируют в Белгороде из-за неразорвавшегося боеприпаса
Мир
МИД Франции отказался осудить удары ВСУ по Белгороду
Мир
Путин выразил соболезнования руководству Ирана в связи с терактом в Кермане
Сюжет:

США усомнились в возможности Израиля полностью ликвидировать ХАМАС

Белый дом выразил сомнения, что Израиль сможет полностью ликвидировать ХАМАС
0
Фото: REUTERS/Israel Defense Forces/Handout
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вряд ли полностью ликвидирует палестинское движение ХАМАС, однако может устранить угрозу с его стороны. Такое мнение в среду, 3 января, выразил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Можно ли уничтожить идеологию? Нет. Можно ли уничтожить движение? Вероятно, нет. Но возможно ли устранить угрозу, которую ХАМАС представляет для израильского народа? Абсолютно», — сказал он журналистам на брифинге.

Кирби счел, что израильская сторона вполне сможет добиться поставленной цели в рамках военных действий.

Перемирие и согласие: Израиль готов на длительное прекращение огня
При каком условии он может пойти на такой шаг и как идут переговоры между сторонами конфликта

Ранее, 1 января, высокопоставленный чиновник США сообщил, что решение Израиля о выводе бригад резервистов из сектора Газа свидетельствует о постепенном снижении интенсивности боев в анклаве.

В этот же день официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что две бригады резервистов будут выведены из сектора Газа на текущей неделе.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху 24 декабря заявил об углублении операций в секторе Газа. По мнению политика, это единственный способ вернуть похищенных израильтян, а также уничтожить палестинское движение ХАМАС и получить гарантии, что Газа больше не будет угрозой для Израиля.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары, а позже объявила о начале операции «Железные мечи» и блокаде анклава.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024