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Минобороны РФ сообщило о новых подвигах российских военных в зоне СВО

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Министерство обороны РФ 4 января рассказало о новых героических подвигах и поступках военнослужащих ВС РФ, которые рискуют жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации.

Как отметили в военном ведомстве, заместитель командира танкового подразделения старший лейтенант Игорь Чернышов выполнял задачи по восстановлению и ремонту вооружения и военной специальной техники, получившей повреждения в ходе боевых действий. Неоднократно в условиях непосредственного огневого соприкосновения с Вооруженными силами Украины (ВСУ) осуществлял ее эвакуацию с поля боя, организовывал доставку на сборные пункты поврежденных машин в стационарные ремонтные мастерские, а также обеспечивал ремонт, замену узлов и агрегатов в полевых условиях.

В ходе боевых действий на важном тактическом направлении одна из боевых машин пехоты, участвовавшая в отражении атаки украинских боевиков, попала под артиллерийский огонь и получила повреждения. Экипаж машины получил ранения и самостоятельно не смог принять меры для подготовки техники к эвакуации.

Находясь в непосредственной близости от поля боя, Чернышов с эвакуационной группой, несмотря на продолжающийся обстрел, выдвинулись на бронированной ремонтно-эвакуационной машине к поврежденной технике для транспортировки ее в пункт ремонта. Прибыв на место, Чернышов со своими подчиненными оказали первую помощь экипажу и в кратчайшие сроки транспортировали поврежденную технику в пункт восстановления.

В ходе отражения наступления противника под руководством и при личном участии Чернышова с линии боевого соприкосновения было эвакуировано и в последующем восстановлено более 10 единиц поврежденной бронетехники различного типа.

Также Минобороны выделило заслуги гвардии лейтенанта Кирилла Захаренкова, расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» под руководством которого выполнял боевую задачу по защите промышленных объектов, гражданской и военной инфраструктуры, мест размещения группировки российских подразделений от ударов средств воздушного нападения ВСУ.

Находясь на боевом дежурстве, расчет под командованием Захаренкова при помощи радиолокационных средств обнаружил воздушную цель, взял ее на сопровождение, классифицировав как беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа.

Убедившись, что в воздушном пространстве нет российских летательных аппаратов и получив команду на уничтожение воздушной цели, Захаренков произвел пуск ракеты. Вражеский беспилотник был ликвидирован и упал на подлете к населенному пункту.

Своими действиями боевой расчет под руководством Захаренкова не допустил поражения промышленных объектов, разрушения гражданской и военной инфраструктуры, а также предотвратил жертвы среди военнослужащих и мирного населения.

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Накануне в Минобороны РФ сообщили, что экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) в зоне проведения спецоперации поразили опорные пункты и живую силу ВСУ на донецком направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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