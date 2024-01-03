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«Известия» показали кадры возвращения пленных бойцов в Москву

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Денис Кулага 3 января показал кадры возвращения пленных российских военнослужащих в Москву.

«Мы очень-очень рады и благодарны нашей стране. В первую очередь, конечно, нашим родным. Тем людям, волонтерам, которые нам помогали. Ну, и конечно, нашему верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу (Путину. — Ред.). Спасибо большое вам!» — сказал один из вернувшихся бойцов.

Как отметил один из военнослужащих, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выдал им телефоны, SIM-карты и предоставил возможность сразу же позвонить родным. Также бойцов накормили и выдали сухпайки.

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Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что в результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 248 пленных российских военнослужащих. Отмечается, что они будут доставлены в медучреждения министерства самолетами военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил РФ для прохождения лечения и реабилитации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских националистов.

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