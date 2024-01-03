МИД ОАЭ отметил крепкие отношения с Москвой и Киевом в процессе обмена пленными

В МИД Объединенных Арабских Эмиратов заявили об успехе посредничества в вопросе обмена военнопленными между Россией и Украиной. Об этом говорится 3 января на сайте внешнеполитического ведомства.

«Успех посреднических усилий стал отражением крепких дружественных отношений между ОАЭ, Российской Федерацией и Украиной, которые подкреплялись регулярными контактами на высшем уровне, в результате чего состоялся один из крупнейших обменов пленными между ОАЭ и РФ и Украиной», — написано в сообщении.

Ведомство также выразило признательность правительствам РФ и Украины за реакцию на посреднические усилия ОАЭ и тесное сотрудничество, несмотря на проблемы, вызванные нынешними условиями конфликта.

Министерство подтвердило предрасположенность ОАЭ к продолжению усилий, направленных на поиск мирного решения конфликта в Украине. МИД напомнил о своей позиции, призывающей к дипломатии, диалогу и снижению эскалации данного кризиса.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 248 пленных российских военнослужащих. Освобожденных доставят в медучреждения министерства самолетами военно-транспортной авиации воздушно-космических сил РФ для последующего лечения и реабилитации, добавили в МО.

Тогда отмечалось, что возвращение российских военных из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера со стороны ОАЭ.

Позднее, также 3 января, депутат Госудумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев опубликовал видео с возвращенными из украинского плена военнослужащими. Он указал, что Минобороны РФ провело сегодня обмен военнопленными 173 пленными. Еще 75 военнослужащих были возвращены в РФ без обмена.