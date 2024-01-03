Авиация коалиции во главе с США 8 раз нарушила воздушное пространство Сирии в Эт-Танфе
Авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США снова создала опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты с нарушением протоколов деконфликтации. Восемь опасных моментов были зафиксированы в районе Эт-Танф, заявил на брифинге 3 января заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано восемь нарушений парой истребителей F-15, тремя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt коалиции. Подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии», — доложил офицер.
Кулить добавил, что подразделения военной полиции РФ продолжили патрулирование в провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке для контроля соблюдения режима прекращения боевых действий.
«За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано шесть обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок», — отметил он.
Авиация так называемой коалиции во главе с США регулярно создают в небе над Сирией условия для авиаинцидентов, нарушая воздушное пространство страны. 23 декабря истребители коалиции восемь раз за прошедшие сутки нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф.
16 декабря авиация международной антитеррористической коалиции во главе с США 12 раз нарушила протоколы деконфликтации. Тгда же военный сирийских правительственных войск в провинции Латакия в районе населенного пункта Зуайкат получил ранение в результате снайперского обстрела со стороны боевиков.