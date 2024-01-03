Реклама
Прямой эфир
Мир
Боррель осудил призыв властей Израиля разработать план переселения жителей Газы
Мир
В Латвии задержали россиянина по подозрению в шпионаже
Мир
В Иране пообещали жесткий ответ за теракт в Кермане
Мир
Полиция Праги сообщила о мужчине с воспламеняющейся жидкостью у дипмиссии РФ
Армия
МО РФ вернуло из украинского плена 248 военнослужащих
Мир
Глава МИД Турции назвал лицемерием позиции Запада по Газе и Украине
Мир
Захарова назвала позицию МИД Франции по атаке Белгорода беззаконием
Мир
Более 100 человек погибло при теракте в иранском Кермане. Главное
Происшествия
Порядка 600 человек эвакуируют в Белгороде из-за неразорвавшегося боеприпаса
Мир
МИД Франции отказался осудить удары ВСУ по Белгороду
Мир
Путин выразил соболезнования руководству Ирана в связи с терактом в Кермане
Экономика
«Газпром» сообщил об увеличении поставок газа в КНР в 1,5 раза в 2023 году
Мир
Сообщается об уничтожении в Киеве фабрики по пошиву формы для Зеленского и Залужного
Авто
Мантуров заявил о скором возобновлении производства на бывшем заводе Volkswagen
Мир
Евросоюз ввел санкции против алмазодобывающей компании «Алроса»

Авиация коалиции во главе с США 8 раз нарушила воздушное пространство Сирии в Эт-Танфе

0
Фото: commons.wikimedia.org
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США снова создала опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты с нарушением протоколов деконфликтации. Восемь опасных моментов были зафиксированы в районе Эт-Танф, заявил на брифинге 3 января заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано восемь нарушений парой истребителей F-15, тремя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt коалиции. Подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии», — доложил офицер.

Кулить добавил, что подразделения военной полиции РФ продолжили патрулирование в провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке для контроля соблюдения режима прекращения боевых действий.

«За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано шесть обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок», — отметил он.

Уступить дорогу: США задумали новую военную операцию в Сирии
Американцы хотели бы помешать Ирану доставлять грузы через территорию Ирака в САР и Ливан

Авиация так называемой коалиции во главе с США регулярно создают в небе над Сирией условия для авиаинцидентов, нарушая воздушное пространство страны. 23 декабря истребители коалиции восемь раз за прошедшие сутки нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф.

16 декабря авиация международной антитеррористической коалиции во главе с США 12 раз нарушила протоколы деконфликтации. Тгда же военный сирийских правительственных войск в провинции Латакия в районе населенного пункта Зуайкат получил ранение в результате снайперского обстрела со стороны боевиков.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024