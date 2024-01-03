Полиция сообщила об успешных переговорах с мужчиной у посольства РФ в Праге
Полиция Чехии 3 января сообщила об успешном завершении переговоров с мужчиной с воспламеняющейся жидкостью и зажигалкой у дипмиссии РФ в Праге.
«Переговоры прошли успешно Мужчину передали пражской медицинской службе», — сообщили правоохранители в соцсети Х (бывш. Twitter).
Как уточнили в полиции, неизвестный оказался иностранцем. Его личность и гражданство не раскрываются.
Ранее в этот день пражская полиция сообщила об инциденте у посольства РФ, где неизвестный с легковоспламеняющейся жидкостью держит зажигалку и не идет на контакт.
Как указал портал IDNES.cz, у здания посольства дежурит медицинская спасательная служба города и пожарные. На месте происшествия пока никто не пострадал.