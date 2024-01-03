Реклама
Прямой эфир
Мир
В Латвии задержали россиянина по подозрению в шпионаже
Мир
В Иране пообещали жесткий ответ за теракт в Кермане
Мир
Полиция Праги сообщила о мужчине с воспламеняющейся жидкостью у дипмиссии РФ
Армия
МО РФ вернуло из украинского плена 248 военнослужащих
Мир
Глава МИД Турции назвал лицемерием позиции Запада по Газе и Украине
Мир
Захарова назвала позицию МИД Франции по атаке Белгорода беззаконием
Мир
Более 100 человек погибло при теракте в иранском Кермане. Главное
Происшествия
Порядка 600 человек эвакуируют в Белгороде из-за неразорвавшегося боеприпаса
Мир
МИД Франции отказался осудить удары ВСУ по Белгороду
Мир
Путин выразил соболезнования руководству Ирана в связи с терактом в Кермане
Экономика
«Газпром» сообщил об увеличении поставок газа в КНР в 1,5 раза в 2023 году
Мир
Сообщается об уничтожении в Киеве фабрики по пошиву формы для Зеленского и Залужного
Авто
Мантуров заявил о скором возобновлении производства на бывшем заводе Volkswagen
Мир
Евросоюз ввел санкции против алмазодобывающей компании «Алроса»
Мир
Более 50 человек погибли при взрыве у кладбища в иранском Кермане
Сюжет:

Кулеба сообщил о созыве чрезвычайного заседания НАТО из-за обстрелов

Кулеба: совет Украина – НАТО проведет чрезвычайное заседание из-за обстрелов
0
Фото: Global Look Press/Владимир Тарасов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Совет Украина – НАТО проведет чрезвычайное заседание по запросу украинской стороны из-за обстрелов. Об этом 3 января в соцсети Х (бывш. Twitter) сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что альянс поддержал просьбу Киева о созыве внеочередного заседания Совета.

«Одной из ключевых тем станет усиление ПВО (противовоздушной обороны. — Ред.) Украины», — добавил глава украинского дипведомства.

Запасы без прочности: какую цель преследовали удары по объектам на Украине
Российские войска подрывают способность ВФУ вести активные боевые действия в следующем году, полагают эксперты

Накануне Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Уточнялось, что удар был нанесен по ВПК, которые выполняли заказы по производству ракет, беспилотников и ремонту вооружения и военной техники в Киеве и его пригородах, а также по местам хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых Западом на Украину. Цель удара была достигнута, все цели поражены, добавили в ведомстве.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024