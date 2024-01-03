Кулеба сообщил о созыве чрезвычайного заседания НАТО из-за обстрелов
Совет Украина – НАТО проведет чрезвычайное заседание по запросу украинской стороны из-за обстрелов. Об этом 3 января в соцсети Х (бывш. Twitter) сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Он отметил, что альянс поддержал просьбу Киева о созыве внеочередного заседания Совета.
«Одной из ключевых тем станет усиление ПВО (противовоздушной обороны. — Ред.) Украины», — добавил глава украинского дипведомства.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Уточнялось, что удар был нанесен по ВПК, которые выполняли заказы по производству ракет, беспилотников и ремонту вооружения и военной техники в Киеве и его пригородах, а также по местам хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых Западом на Украину. Цель удара была достигнута, все цели поражены, добавили в ведомстве.
Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.