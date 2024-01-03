В Латвии задержали россиянина по подозрению в шпионаже
Гражданин РФ задержан в Латвии по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом 3 ноября сообщается на сайте Службы госбезопасности страны.
«20 декабря 2023 года Служба государственной безопасности Латвии задержала гражданина России по подозрению в шпионаже в пользу российской разведки и службы безопасности», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в отношении него 18 декабря было возбуждено уголовное дело о незаконном сборе неразглашаемой информации и ее передачу внешней разведке РФ. В частности, он собирал информацию о критической инфраструктуре и военных объектах в Латвии и оказывал другие виды поддержки российской службе разведки и безопасности в обеспечении деятельности, направленной против страны, говорится в пресс-релизе.
Подозреваемый заключен под стражу. Ведомство провело уголовно-процессуальные действия на пяти связанных с подозреваемым объектах в Риге и окрестностях. Также было изъято большое количество носителей информации и документов.
Других подробностей не приводится.
Ранее, 19 декабря, суд в Польше признал виновными в шпионаже в пользу РФ и в подготовке диверсий 14 граждан России, Белоруссии и Украины. Не уточнялось, какие именно приговоры им вынесены. Некоторые из приговоренных якобы действовали в составе «организованной преступной группы».