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В Латвии задержали россиянина по подозрению в шпионаже

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Фото: VDD
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Гражданин РФ задержан в Латвии по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом 3 ноября сообщается на сайте Службы госбезопасности страны.

«20 декабря 2023 года Служба государственной безопасности Латвии задержала гражданина России по подозрению в шпионаже в пользу российской разведки и службы безопасности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении него 18 декабря было возбуждено уголовное дело о незаконном сборе неразглашаемой информации и ее передачу внешней разведке РФ. В частности, он собирал информацию о критической инфраструктуре и военных объектах в Латвии и оказывал другие виды поддержки российской службе разведки и безопасности в обеспечении деятельности, направленной против страны, говорится в пресс-релизе.

Подозреваемый заключен под стражу. Ведомство провело уголовно-процессуальные действия на пяти связанных с подозреваемым объектах в Риге и окрестностях. Также было изъято большое количество носителей информации и документов.

Других подробностей не приводится.

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Ранее, 19 декабря, суд в Польше признал виновными в шпионаже в пользу РФ и в подготовке диверсий 14 граждан России, Белоруссии и Украины. Не уточнялось, какие именно приговоры им вынесены. Некоторые из приговоренных якобы действовали в составе «организованной преступной группы».

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