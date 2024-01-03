Snoop Dogg станет спецкором NBC на Олимпийских играх в Париже
Американский рэпер Snoop Dogg станет специальным корреспондентом NBC на Олимпийских играх в Париже. Он будет вести прямые эфиры вместе с ведущим Майком Тирико, передает телеканал «Известия». Исполнитель посетит соревнования и возьмет интервью у спортсменов. Также Snoop Dogg расскажет о достопримечательностях Франции. Репортажи будут транслироваться в прайм-тайм на NBC.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.