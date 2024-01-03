Полиция Праги сообщила о мужчине с воспламеняющейся жидкостью у дипмиссии РФ
Пражская полиция сообщила об инциденте у посольства РФ, где неизвестный с легковоспламеняющейся жидкостью держит зажигалку и не идет на контакт. Об этом 3 января пишет IDNES.cz.
«В настоящий момент мы работаем у посольства РФ, где неизвестный отказывается общаться», — сообщили правоохранители в соцсети Х (бывш. Twitter).
По данным издания, правоохранители направили на место переговорщиков. Пожарные также прибыли в посольство с водометом, противопожарным одеялом и огнетушителем.
Кроме того, у здания посольства дежурит медицинская спасательная служба города. Как сообщила порталу пресс-секретарь Яна Почтова, на месте происшествия пока никто не пострадал.
21 декабря 2023 года в центре Праги произошла массовая стрельба недалеко от здания философского факультета Карлова университета. Ее инициатором стал 24-летний студент Давид Коза. Жертвами инцидента в центре Праги стали 14 человек, еще 25 получили ранения.