Дело возбудили после обнаружения тела годовалого ребенка на балконе в Москве
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти годовалого ребенка, тело которого было найдено на балконе одного из жилых домов Москвы. Об этом в среду, 3 января, сообщила пресс-служба столичного главка СК в Telegram-канале.
«По факту обнаружения тела ребенка женского пола 2022 года рождения в квартире жилого дома, расположенного в Проезде Карамзина, следователями столичного СК возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, мать ребенка будет доставлена в подразделение Черемушкинского следственного отдела для проведения с ней следственных действий.
В настоящее время криминалисты и следователи осматривают место происшествия.
Тело годовалой девочки нашли на балконе жилого дома ранее в среду. По словам бабушки умершей, девочка захлебнулась несколько дней назад во время купания в ванной. После этого они вместе с матерью ребенка решили вынести тело на балкон. Отмечалось также, что у 17-летней матери ребенка есть еще один малолетний ребенок.