Скончался актер сериалов «Глухарь» и «След» Петр Черняев
Российский актер, сценарист и продюсер Петр Черняев скончался на 71-и году жизни. Об этом 3 января сообщил портал «Кино-театр.ру».
Причина смерти артиста не сообщается. О времени и месте прощания также пока не сообщалось.
Черняев известен многочисленными ролями в российских кино и сериалах. Он снимался в сериалах «Грухарь», «Адвокат», «След», «Солдаты», «Универ», «Ранетки», «Интерны», «Склифосовский» и других. На счету у актера работы в 140 проектах. Он также писал сценарии для программы «Понять. Простить» и был сопродюсером фильмов «Сундук предков», «Санжира», «Сезон туманов».
Последней работой Черняева стала военная драма «Танки брода не ищут», премьера которой запланирована на 2024 год.
Выпускник ВГИКа Черняев также работал в киноредакции издательства «Искусство», редакции журнала «Советский экран», а также был главным редактором молодежной редакции «Советского экрана».