Опубликовано первое видео с возвращенными из украинского плена военными
Депутат Государственной думы, представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев 3 января опубликовал видео с возвращенными из украинского плена военнослужащими.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 248 пленных российских военнослужащих. Освобожденных доставят в медучреждения министерства самолетами военно-транспортной авиации воздушно-космических сил РФ для последующего лечения и реабилитации, добавили в МО.
В начале декабря посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщал, что контакты по обмену пленными между Россией и Украиной продолжаются, но они должны проходить в тишине. Он указал, что в этом вопросе есть сложности, на которые влияют политические факторы.
Ранее, в июле, с подконтрольной Киеву территории в результате переговоров были возвращены 45 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Освобожденные военные были доставлены в медицинские учреждения для дальнейшего лечения и реабилитации.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских националистов.