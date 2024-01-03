Реклама
Прямой эфир
Мир
Более 100 человек погибло при теракте в иранском Кермане. Главное
Происшествия
Порядка 600 человек эвакуируют в Белгороде из-за неразорвавшегося боеприпаса
Мир
МИД Франции отказался осудить удары ВСУ по Белгороду
Мир
Путин выразил соболезнования руководству Ирана в связи с терактом в Кермане
Экономика
«Газпром» сообщил об увеличении поставок газа в КНР в 1,5 раза в 2023 году
Мир
Сообщается об уничтожении в Киеве фабрики по пошиву формы для Зеленского и Залужного
Мир
Евросоюз ввел санкции против алмазодобывающей компании «Алроса»
Авто
Мантуров заявил о скором возобновлении производства на бывшем заводе Volkswagen
Мир
Более 50 человек погибли при взрыве у кладбища в иранском Кермане
Мир
В СФ слова главы МИД Польши о ракетах для Киева расценили как призыв безумца
Мир
В ФРГ призвали поставить Украине ракеты Taurus
Армия
Армия РФ нанесла удар по позициям иностранных наемников ВСУ в Харькове
Мир
Захарова поздравила США с рекордным госдолгом в $34 трлн
Мир
В Харькове люди в военной форме похитили мужчину с улицы
Происшествия
На балконе жилого дома в Москве нашли тело девочки 2022 года рождения

РФ вернула из украинского плена 248 российских военнослужащих

0
Выделить главное
вкл
выкл
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024