Неизвестный с ножом напал на прохожих у станции метро в Токио
Неизвестный с ножом напал на прохожих около железнодорожной станции Акихабара в Токио. Об этом 3 января сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники.
Отмечается, что в результате нападения есть раненые. На кадрах с места происшествия видно, как правоохранители ведут работу в вагоне одного из железнодорожных составов. Место оцепили.
«Пострадали четыре человека. Движение по линии «Яманотэ» было остановлено в связи с инцидентом. Другой информации пока не поступало», — говорится в сообщении.
Нападавший задержан, добавило агентство. Как позднее стало известно, полиция задержала женщину по подозрению в нападении. Ей предположительно 20 лет. Между тем по меньшей мере трое мужчин были доставлены в больницу.
В конце июля аналогичное нападение было совершено в поезде на западе Японии. В результате пострадали три человека. Полицейские арестовали 37-летнего мужчину на месте по подозрению в покушении на убийство.