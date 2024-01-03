Московские росгвардейцы исполнили новогоднюю мечту 8-летнего мальчика

Сотрудники Главного управления Росгвардии по Москве в рамках благотворительной акции «Елка желаний» исполнили мечту 8-летнего Станислава, страдающего детским церебральным параличом. Его и еще семерых приемных детей воспитывает командир взвода вневедомственной охраны столичного главка ведомства в отставке Ирина Петренко.

По словам женщины, во время их знакомства мальчик проявил интерес к работе родителей, в частности, к работе матери в Росгвардии.

«Он задавал вопросы: «А как там?», «А что ты делала?», «На чем ездила?», «Какое у тебя было оружие?». На словах, конечно, я рассказала. Но у него желание было всё это увидеть своими глазами. И после общения с ним у меня появилась мысль обратиться на сайте Росгвардии к директору, чтобы нам исполнили такое желание», — рассказала она.

В свою очередь, сотрудники Росгвардии организовали для Станислава экскурсию в столичное управление ведомства. Мальчику показали работу служебных собак и познакомили с кинологами инженерно-технического отдела ОМОН «Авангард».

Ребенка также посадили в машину патрулирования и научили включать специальные световые и звуковые сигналы.

В завершении экскурсии врио начальника столичного главка генерал-майор полиции Виктор Дикевич подарил Станиславу рюкзак подарков и билеты на новогоднее представление.

Ранее в этот день вице-премьер России Александр Новак в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечту 13-летнего Кирилла из Москвы, подарив ему теннисный стол, а также познакомив со спортсменами вечерней лиги настольного тенниса. Кроме того, Новак вместе со школьником и профессиональными спортсменами сыграл в настольный теннис.