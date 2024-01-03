Захарова поздравила США с рекордным госдолгом в $34 трлн

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду, 3 января, поздравила США с рекордным государственным долгом.

«Госдолг США превысил $34 трлн. С Новым долгом!» — написала она в своем Telegram-канале.

Агентство Reuters со ссылкой на заявление американского минфина накануне сообщило, что госдолг страны впервые за всё время превысил $34 трлн.

Ранее в среду экономист Ярослав Кабаков в беседе с «Известиями» рассказал, что повышение госдолга США не приведет к дефолту. Однако, по его словам, могут возникнуть трудности, связанные с оборотом казначейских облигаций с их волатильностью, что создаст дополнительные риски для бизнеса в США.

В начале ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США имеют такой государственный долг, что для печати долларов на его обслуживание в скором времени будет не хватать бумаги.

21 октября американский минфин сообщил, что дефицит бюджета Соединенных Штатов за год достиг $1,7 трлн, что эквивалентно 6,3% ВВП. В отчете ведомства уточнялось, что существенной причиной дефицита эксперты-финансисты назвали падение доходов, отметив при этом важность предлагаемой президентом политики по реформированию налоговой системы.

Еще в июне президент США Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США. Предполагалось, что документ приостановит лимит государственного долга до 1 января 2025 года и увеличит его со 2 января 2025 года.