Дело о фейках возбудили в отношении главы казахской общины в Москве
Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело в отношении главы казахской общины в Москве Полата Джамалова за фейки против Вооруженных сил (ВС) России. Об этом 3 ноября сообщили в правоохранительных органах.
«В отношении руководителя казахской общины в Москве Полата Джамалова 1944 года рождения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»)», — передает ТАСС.
В середине декабря Басманный суд Москвы заочно назначил восемь лет колонии режиссеру Ивану Вырыпаеву за распространение фейков о ВС РФ. Ему также запретили администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет.