Новак исполнил мечту подростка и познакомил его с игроками в настольный теннис
Вице-премьер России Александр Новак в рамках благотворительной акции «Елка желаний» исполнил мечту 13-летнего Кирилла из Москвы, подарив ему теннисный стол, а также познакомив со спортсменами вечерней лиги настольного тенниса.
Новак поздравил подростка с Новым годом и показал ему долгожданный подарок.
«Я был очень рад, когда увидел на «Елке желаний» и вытащил твое желание, чтобы тебе на Новый год подарили настоящий теннисный стол», — отметил вице-премьер.
Кроме того, Новак вместе со школьником и профессиональными спортсменами сыграл в настольный теннис.
Ранее в этот день вице-премьер РФ Татьяна Голикова в рамках акции подарила розовый велосипед семилетней дочери участника спецоперации Софье Касимовой из Екатеринбурга, исполнив ее мечту. Шар с желанием девочки она сняла с «Елки желаний» 4 декабря во время посещения Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ на ВДНХ.
До этого, 2 января, 2 января, глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в рамках акции осуществил мечты двоих детей. Так, 11-летнему Максиму из Москвы Патрушев подарил билеты в «Москвариум», а пятилетнему Косте — возможность побывать в Центре национальных конных традиций.