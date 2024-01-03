Сообщается об уничтожении в Киеве фабрики по пошиву формы для Зеленского и Залужного
В Киеве в результате взрывов уничтожена фабрика военной одежды M-Tac, которую носят президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный. Об этом 3 января сообщило издание «Страна.ua».
Как уточняется, M-Tac занималась производством тактического снаряжения, одежды, обуви и других аксессуаров.
В самой компании подтвердили, что ее производственные мощности и складские помещения были уничтожены.
Помимо Зеленского и Залужного, одежду M-Tac носит глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
2 января мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе повреждены объекты энергетической инфраструктуры, проводятся аварийные отключения. Он отметил, что водоснабжение столицы Украины осуществляется в штатном режиме.
Ранее в тот день сообщалось о серии взрывов в Киеве и о взрывах в Харьковской области. Отмечалось, что в столице Украины сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Также взрывы прогремели в Кропивинском районе Кировоградской области Украины. Кроме того, взрывы были слышны в Винницкой области Украины. Позднее взрывы прозвучали в Снигиревке Николаевской области, в Богодухове Харьковской области и подконтрольном Киеву городе Херсоне.
Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.