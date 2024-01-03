В Иране в результате взрывов около могилы Касема Сулеймани погибли 50 человек

В Иране в результате взрывов около могилы Касема Сулеймани погибли 50 человек

2024-01-03T16:20:04+03:00

2024-01-03T16:20:04+03:00

2024-01-03T16:20:04+03:00

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru