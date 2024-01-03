Более 50 человек погибли при взрыве у кладбища в иранском Кермане
В результате взрыва у кладбища, на котором похоронен иранский военный деятель Касем Сулеймани, в иранском городе Кермане в погибли 53 человека, более 70 пострадали. Об этом 3 января сообщает Tansim.
«В результате взрыва в Кермане погибли 53 человека, еще 71 человек получил ранения», — сообщил агентству глава МЧС страны.
По информации Tansim, у кладбища, где проходили траурные шествия по случаю годовщины гибели иранского генерала Сулеймани, две бомбы были заложены в сумках, их взорвали дистанционно.
О двух взрывах в Кермане стало известно ранее в этот день. Власти провинции назвали произошедшее терактом. Изначально сообщалось о том, что взрывы инициировали два смертника.
Касем Сулеймани был генерал-лейтенантом иранской армии и командовал подразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР). Он был убит в результате американского авиаудара 3 января 2020 года.