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Захарова прокомментировала заявление Борреля о праве Киева на самооборону

Захарова: слова Борреля об атаке на Белгород являются «узакониванием беззакония»
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Фото: РИА Новости/Антон Вергун
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Заявление главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля в связи с терактом в Белгороде о том, что Киев имеет право на самооборону, является «узакониванием беззакония». Об этом 3 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Западные страны узаконили беззаконие и придумали этому название — «миропорядок, основанный на правилах», — сказала она.

Ранее в этот день, 3 января, заместитель постоянного представителя России при организации Максим Буякевич заявил, что отказ ОБСЕ от осуждения террористической атаки киевского режима на Белгород вынуждает Россию потребовать скорейшей замены руководства организации.

Атака на Белгород: ВСУ обстреляли гражданские объекты в центре города
Погибло более 10 человек, еще более 100 пострадали, в том числе дети

30 декабря ВСУ выпустили несколько ракет «Ольха» по центру Белгорода. Удары нанесли боеприпасами в запрещенном кассетном снаряжении. Жертвами этой атаки стали 25 человек, пятеро из которых дети. Ранения получили 109 человек.

В ответ на эти действия Вооруженные силы РФ нанесли высокоточные удары по военным объектам ВСУ в Харькове. В результате удалось ликвидировать представителей главного управления разведки, которые принимали непосредственное участие в планировании и исполнении ударов по Белгороду.

Президент России Владимир Путин назвал удары по Белгороду терактом. Он указал, что ВСУ целенаправленно обстреляли мирное население неизбирательным оружием, которое бьет по большой площади.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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