По меньшей мере 30 человек пострадали в результате двух взрывов в иранском городе Керман, где похоронен генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Кассем Сулеймани. Об этом 3 января сообщает Tansim.

Отмечается, что взрывы прогремели возле мечети Сахиб аль-Заман. По информации некоторых очевидцев, взорваться могли газовые канистры.

Пострадавшие получили ранения в основном из-за большого скопления людей и попыток убежать от эпицентра взрыва. К месту происшествия прибыли машины скорой помощи, раненых доставляют в медицинские учреждения.

В настоящее время все люди эвакуированы с дороги, а силы безопасности контролируют ситуацию. Причины взрывов выясняются.

При этом заместитель губернатора иранской провинции Керман Мохаммад Реза Пур Эбрахими назвал произошедшее терактом.

В августе прошлого года террористы напали на мечеть Шах-Черах в городе Ширазе провинции Фарс в Иране. Тогда губернатор провинции Мохаммад Хади Имание заявил, что целью террористов могла стать месть за казнь других террористов, совершивших преступление в этом же храме в прошлом году.