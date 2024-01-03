Карта спецоперации на Украине 3 января

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 3 января можно в материале «Известий».

Как говорится в официальном сообщении Минобороны, за минувшие сутки средствами противовоздушной обороны РФ уничтожено восемь баллистических ракет «Точка-У», две зенитные ракеты С-200, а также 34 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и Vampire.

На купянском направлении уничтожено свыше 35 военнослужащих ВСУ, три автомобиля, а также польская самоходная артиллерийская установка Krab, на краснолиманском направлении потери противника составили до 40 военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

На донецком направлении потери противника составили более 350 военнослужащих, танк, две американские боевые машины пехоты Bradley, три боевые бронированные машины, десять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Мста-Б», орудие Д-20, гаубица Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы.

На запорожском направлении потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля.

На херсонском направлении потери противника составили более 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», а также гаубица Д-20. Уничтожено 15 БПЛА ВСУ.