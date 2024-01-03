Реклама
Прямой эфир
Армия
Армия РФ нанесла удар по позициям иностранных наемников ВСУ в Харькове
Мир
Россельхознадзор сообщил о прибытии в РФ первой партии яиц из Турции
Мир
Евросоюз ввел санкции против алмазодобывающей компании «Алроса»
Политика
Песков опроверг слухи о планируемом «сенсационном заявлении» Путина
Политика
Харитонов подал документы в ЦИК на регистрацию кандидатом в президенты
Политика
Зампостпреда РФ заявил о необходимости смены руководства ОБСЕ
Общество
Голикова подарила велосипед дочери участника СВО в рамках «Елки желаний»
Общество
Синоптики продлили действие «оранжевого» уровня погодной опасности в Москве
Мир
Глава МИД Польши призвал Запад дать Киеву дальнобойные ракеты
Армия
Средства ПВО РФ уничтожили шесть ракет ТРК «Точка-У» над Белгородской областью
Мир
Генпрокуратура Казахстана подтвердила выдачу сотрудника F.A.C.C.T.
Армия
Всего 7% поврежденной в СВО техники отправляют ремонтировать на заводы
Происшествия
Четверо пострадали после схода авиационного боеприпаса в Воронежской области
Мир
В Италии заявили о потере украинцами веры в Зеленского
Происшествия
Самолет Москва - Махачкала вынужденно сел в Волгограде
Сюжет:

Карта спецоперации на Украине 3 января

0
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 3 января можно в материале «Известий».

Как говорится в официальном сообщении Минобороны, за минувшие сутки средствами противовоздушной обороны РФ уничтожено восемь баллистических ракет «Точка-У», две зенитные ракеты С-200, а также 34 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и Vampire.

На купянском направлении уничтожено свыше 35 военнослужащих ВСУ, три автомобиля, а также польская самоходная артиллерийская установка Krab, на краснолиманском направлении потери противника составили до 40 военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

На донецком направлении потери противника составили более 350 военнослужащих, танк, две американские боевые машины пехоты Bradley, три боевые бронированные машины, десять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Мста-Б», орудие Д-20, гаубица Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы.

На запорожском направлении потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля.

На херсонском направлении потери противника составили более 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», а также гаубица Д-20. Уничтожено 15 БПЛА ВСУ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024