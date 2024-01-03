Генпрокуратура Казахстана подтвердила выдачу сотрудника F.A.C.C.T.

Генпрокуратура Казахстана подтвердила экстрадицию в РФ сотрудника компании F.A.C.C.T., российского разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями Никиту Кислицина, получившего неправомерный доступ к данным компании. Об этом 3 января сообщили в пресс-службе ведомства.

«Двадцать первого декабря 2023 года в установленном порядке произведена передача Кислицина представителям российских правоохранительных органов», — заявил представитель Генеральной прокуратуры республики.

Следствие выяснило, что в октябре 2022 года он совместно с соучастниками незаконно завладел доступом к данным сервера одной из коммерческих организаций, после чего хакеры скопировали информацию. Получившие данные киберпрсетупники выдвинули требование о выплатах в криптовалюте на сумму, эквивалентную 550 тыс. рублей, за нераспространение информации в публичных источниках.

Ранее, 21 декабря, в ведомстве рассказали, что Кислицина экстрадируют в Россию для привлечения к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 272 УК РФ («Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации») и пп. «а», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»).

Кислицина задержали в Казахстане 22 июня по требованию Вашингтона, о чем стало известно 28 июня. При этом уточняется, что претензии США к нему связаны не с работой в F.A.C.C.T., а с «кейсом более чем 10-летней давности», когда он работал журналистом. Позже стало известно, что Россия будет добиваться экстрадиции Кислицина из Казахстана.