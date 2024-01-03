Четверо пострадали после схода авиационного боеприпаса в Воронежской области

Четыре человека пострадали после схода авиационного боеприпаса в Воронежской области. Об этом в среду, 3 января, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«К счастью, погибших нет. За медицинской помощью с легкими повреждениями обратились четыре человека. ФАП работает каждый день, туда обращаются люди, в том числе за консультацией к психологу», — сообщил Гусев, отметив, что каждый житель поселка получит необходимую помощь.

Он также заявил, что после обследования разрушенного жилья было принято решение заново построить девять домов.

«Еще один важный объект — местная школа, где учатся 32 ребенка. Тут выбило часть окон и пострадала крыша. Проведем экспертизу здания и, если возможно, восстановим кровлю и поменяем окна. Подобная ситуация с местным Домом культуры и зданием поселковой администрации», — добавил глава региона.

О том, что в Воронежской области при выполнении полета самолета Воздушно-космических сил (ВКС) РФ произошел нештатный сход авиационного боеприпаса, в Минобороны сообщили 2 января.