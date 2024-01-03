Песков опроверг слухи о планируемом «сенсационном заявлении» Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил 3 января, что распространяемые в Telegram-каналах публикации о якобы готовящемся в ближайшие дни «сенсационном заявлении» президента России Владимира Путина по мировой безопасности не соответствуют действительности.

«Нет. Это фейк», — приводит слова пресс-секретаря президента «РИА Новости».

Накануне в различных Telegram-каналах публиковалась информация о том, что в ближайшее время Путин может обратиться к россиянам по вопросам мировой безопасности, в частности, по конфликту на Украине.

30 декабря Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о ситуации в Белгородской области, которая подверглась обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины.

После этого президент РФ выступил с обращением, в ходе которого он назвал удары по Белгороду терактом. Глава государства указал, что ВСУ целенаправленно обстреляли мирное население неизбирательным оружием, которое бьет по большой площади.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.