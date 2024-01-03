Самолет Москва - Махачкала вынужденно сел в Волгограде

Самолет «Уральских авиалиний», следовавший по маршруту Москва – Махачкала, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по техническим причинам. Об этом «Известиям» в среду, 3 января, сообщили в пресс-службе аэропорта.

По данным Flight Radar, самолет подал сигнал о чрезвычайной ситуации около 11:20 мск.

Накануне самолет хоккейного клуба ЦСКА, летевший из Москвы в Челябинск, совершил посадку в Екатеринбурге. Соответствующее решение было принято из-за непогоды в пункте назначения. Кроме того, метель стала причиной задержки семи рейсов в Челябинске.