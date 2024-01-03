Харитонов подал документы в ЦИК на регистрацию кандидатом в президенты

Депутат Госдумы от партии КПРФ Николай Харитонов подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты. Об этом в среду, 3 января, сообщает корреспондент «Известий».

До этого, 27 декабря, Харитонов подал в ЦИК документы о намерении на выдвижение в кандидаты в президенты. Съезд Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) выдвинул Харитонова кандидатом в президенты России 23 декабря. Депутат был единственным участником голосования. Его поддержали 175 делегатов из 188, шестеро высказались против.

Харитонов в прошлом участвовал в выборах президента России в 2004 году. Тогда он набрал 13,69% голосов и занял второе место.

26 декабря глава ЦИК России Элла Памфилова отметила, что число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты России превысило 30 человек. При этом, по ее мнению, степень конкуренции зависит не столько от количества кандидатов, сколько от их качества.

В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что увеличение числа желающих принять участие в предстоящих выборах президента объясняется стремлением граждан, на которое у них есть право.

18 декабря российский лидер Владимир Путин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца. За день до этого в Москве состоялся съезд партии «Единая Россия», на котором политическая сила единогласно поддержала кандидатуру Путина на выборах президента России. Также в поддержку самовыдвижения действующего лидера РФ официально зарегистрировались более 700 человек при 500 необходимых.

Центризбирком утвердил трехдневное голосование, выборы будут проходить в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.