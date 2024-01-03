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Власти Белгорода сообщили о ранении ребенка в селе Солоти после атаки ВСУ

Гладков: 14-летняя девочка ранена при атаке ВСУ на село в Белгородской области
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о ранении 14-летней девочки в селе Солоти Валуйского городского округа после атаки украинских войск 2 января.

«У девочки 14 лет непроникающее осколочное ранение левой половины грудной клетки», — говорится в сообщении от 3 января.

Гладков добавил, что школьнице была оказана медицинская помощь, после чего ее отпустили на амбулаторное лечение. Также в Валуйском городском округе из-за атак Вооруженных сил Украины повреждена линия электропередачи.

Кроме того, мэр города Валентин Демидов сообщил в своем Telegram-канал об обнаружении в частном секторе Белгорода двух неразорвавшихся снарядов. Первый из них обезврежен, принимается решение по второму, с уточнил он.

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Во вторник, 2 января, ВСУ трижды за день обстреляли Белгород ракетами «Ольха». Гладков сообщил, что на подлете к городу системами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты четыре цели. В Минобороны отметили, что российские средства ПВО ликвидировали над Белгородской областью 17 снарядов этого типа. Вечером Гладков информировал, что над Белгородом и Белгородским районом еще раз сработала система ПВО, были сбиты девять воздушных целей на подлете к городу. Также в городе сработала сирена ракетной опасности.

В результате трех обстрелов Белгорода пострадали 11 человек. Также один человек погиб. Мужчина ехал в машине, когда рядом с ним разорвался снаряд.

30 декабря ВСУ выпустили несколько ракет «Ольха» по центру Белгорода. Удары нанесли боеприпасами в запрещенном кассетном снаряжении. Жертвами этой атаки стали 25 человек, пятеро из которых дети. Ранения получили 109 человек.

В ответ на эти действия Вооруженные силы РФ нанесли высокоточные удары по военным объектам ВСУ в Харькове. В результате удалось ликвидировать представителей главного управления разведки, которые принимали непосредственное участие в планировании и исполнении ударов по Белгороду.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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