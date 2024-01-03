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Осужденный за взятку бывший глава УМВД Екатеринбурга погиб в зоне спецоперации

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Фото: ТАСС/URA.RU/Aleksandr Mamaev
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Бывший глава управления МВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов, осужденный на 9,5 года лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере, погиб в зоне спецоперации на Украине. Об этом 3 января сообщила его адвокат Ольга Кезик.

«Вчера стало известно, что Игорь [Трифонов] погиб при выполнении своего долга в СВО», — рассказала она в беседе с ТАСС.

Известно, что Трифонов был задержан в 2019 году в Москве. Следствие установило, что через посредников в 2015 году он получил взятку в 7,5 млн рублей от бывшего замглавы банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева в обмен на помощь в возбуждении уголовного дела против должника банкира.

В августе 2022 года суд приговорил Трифонова к девяти годам и шести месяцам колонии строгого режима. Коноплев в сентябре 2021 года был приговорен к пяти годам заключения условно.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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