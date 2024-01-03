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Мертвого мужчину нашли в двигателе самолета в США

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Фото: Getty Images/George Frey
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Тело мужчины было обнаружено в двигателе самолета в международном аэропорту Солт-Лейк-Сити в США. Об этом 2 января сообщил телеканал CNN.

Как уточняется, мужчине удалось попасть на территорию аэропорта через аварийный выход. Он выбежал на взлетно-посадочную полосу и залез в двигатель самолета. Спустя время он был обнаружен работниками авиагавани.

Погибшим оказался 30-летний житель штата Юта Кайфлер Эфингер. По предварительным данным, у мужчины был билет на рейс в Денвер. Перед смертью он разбросал свою одежду и обувь на взлетно-посадочной полосе, а до этого устроил беспорядки в одной из зон аэропорта.

31 декабря во французском Бресте отменили все авиарейсы, из-за того что в диспетчерскую вышку аэропорта ударила молния. Оператор тогда сообщил об отмене девяти рейсов.

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