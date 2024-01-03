СМИ сообщили о продолжении Турцией операции против израильской разведки «Моссад»

У операции турецкой контрразведки, в результате которой по подозрению в работе разведку Израиля «Моссад» в Турции задержали 34 человека, будет продолжение. Об этом пишет издание Hurriyet.

Издание отмечает, что по результатам расследования дела о шпионаже стамбульской прокуратурой были даны соответствующие указания и также возможны новые задержания.

По информации газеты, операция по противодействию на турецкой территории израильской разведке готовилась месяцами, а слежка за фигурантами велась в том числе и за рубежом.

Накануне местные СМИ, а затем и официальные лица сообщили о задержании в восьми провинциях страны, в основном в Стамбуле, 33 человека по подозрению в шпионаже в пользу Израиля. По данным турецких спецслужб, агентам «Моссада» были даны задания в том числе по похищению палестинцев.

Еще в ноябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает Израиль террористическим государством. По его мнению, действия еврейского государства в секторе Газа являются геноцидом и никто не может считать массовые убийства в анклаве законными.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху указал, что оказание помощи палестинскому движению ХАМАС делает Эрдогана сообщником терроризма.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.